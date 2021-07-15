Лавров: Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне

Отношения РФ и КНР находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, который встретился в Ташкенте с китайским коллегой Ван И. Там проходит международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", передает ТАСС.

Министр напомнил, что ранее главы РФ и КНР в совместном заявлении признали роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому исполнилось 20 лет. "Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно-политические союзы времен холодной войны. Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - отметил Лавров. Он также напомнил, что сейчас правительства двух государств собираются провести 26-ю встречу, к которой идет подготовка по разным секторам.