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15.07.2021 15:27
Рубрика: В мире

Лавров: Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне

Текст: Екатерина Забродина

Отношения РФ и КНР находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, который встретился в Ташкенте с китайским коллегой Ван И. Там проходит международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", передает ТАСС.

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Министр напомнил, что ранее главы РФ и КНР в совместном заявлении признали роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому исполнилось 20 лет. "Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно-политические союзы времен холодной войны. Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - отметил Лавров. Он также напомнил, что сейчас правительства двух государств собираются провести 26-ю встречу, к которой идет подготовка по разным секторам.

В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Отношения России и Китая

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