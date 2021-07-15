Леонид Агутин выпустил новый альбом

Новости

Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке 20:42
Мужчина напал с ножом на пассажирский автобус в Красноярском крае 20:39
ФСБ опубликовало видео задержания в Москве несостоявшегося террориста 20:33
В ОАЭ научились вызывать дождь с помощью электричества 20:31
В Петербурге перевернулись восемь учебных парусников с детьми 20:14
Ольга Любимова: Петр Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству 19:59
Эксперты: Засуха в РФ может угрожать кукурузе, подсолнечнику и зерну 19:55
Сильный ливень с ураганом обрушились на Саратов 19:51
Погибший хоккеист НХЛ спас перед смертью беременную жену одноклубника 19:33
Иммунолог Жемчугов оценил необходимость локдауна в России 19:28
Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020 19:22
Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире 19:08
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 18:30
В ВОЗ дали рекомендации по международным поездкам 18:23
Минюст включил в реестр иностранных агентов восемь журналистов 18:23
Историку Соколову вновь отказали в иске к избитой им девушке 18:12
В Подмосковье упавшее из-за непогоды дерево травмировало подростка 18:08
Ученые определили "срок жизни" антител после легкой формы COVID-19 18:05
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа" 18:03
От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев 18:01
Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада 17:50
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 17:50
В Ростове зарегистрирована компания по производству космических спутников 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 20:18
Рубрика: Культура

Леонид Агутин выпустил новый альбом

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Музыканты редко записывают диски в пору коронавируса. Разве что синглы или EP с двумя-тремя песнями. Берегут силы, идеи и песни до лучшей поры... Но Леонид Агутин решил поступить иначе.
В новом альбоме Леонида Агутина - пятнадцать премьер, которые прозвучат на концерте 26 августа. Фото: РИА Новости В новом альбоме Леонида Агутина - пятнадцать премьер, которые прозвучат на концерте 26 августа. Фото: РИА Новости
В новом альбоме Леонида Агутина - пятнадцать премьер, которые прозвучат на концерте 26 августа. Фото: РИА Новости

В новом альбоме "Включите свет" - 15 премьер. Агутин надеялся сыграть эти песни на концерте в честь дня рождения, который 16 июля. Но выступление пришлось перенести из-за ковидных ограничений на 26 августа. Дату релиза артист менять не стал. И правильно: в новом альбоме много позитива, светлых настроений и энергии, которыми стоило поделиться с поклонниками в наши не самые оптимистичные пока времена.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Моргенштерн и Скриптонит: Spotify подсчитал, кого чаще слушают в России

- Когда ты пишешь песни и каждую из них представляешь синглом, претендующим на какое-то отдельное событие, то очень сложно соревноваться со своими же известными, выдержанными временем, ностальгическими хитами. - Рассказал Агутин незадолго до премьеры. - А когда их штук 50, то ты всегда будешь в плену: "это не первая пластинка, уже не то". Эти предубеждения будут идти впереди тебя, что бы ты ни делал. Но невозможно противостоять тяге творчества. А если еще то, что ты выдумываешь, искренне нравится кому-то, кроме тебя, так и просто нечестно молчать.

Многие по-прежнему ждут от него повторения куража, романтики и самоиронии дебютного альбома, где были "Босоногий мальчик", "Хоп-хей, лала-лей", "Парень чернокожий"... Конечно, дух привольного латино, яркость задорных мелодий, грув и раскованный качающий ритм навсегда останутся в числе главных примет творчества Леонида Агутина. Но сегодня он уже другой. И приучил ничему не удивляться - спел и с кичливым бойз-бэндом "Отпетые мошенники", и с замечательным актером Федором Добронравовым. Приучил и к своему умению жить ярко, искренне, делая только то, что сам хочет. И в творчестве, и в повседневной жизни. Накануне 22 июня и 80-летия начала Великой Отечественной войны Агутин поехал, например, в Брестскую крепость и спел около ее стен, аккомпанируя себе на акустической гитаре...

Но "Включите свет" все-таки его самый разноплановый и неожиданный альбом. В нем есть и компанейский хит "По тебе скучают бары", и новые погружения в стихийные ритмы латино в "Инопланетянах", и очередная трогательная баллада "Заставь сердце биться", спетая дуэтом с Анжеликой Варум. А еще - лихой, "пацанский", немного хулиганский и глумливый спич-перепляс с "Отпетыми мошенниками" - "В 90-х" (и в духе 90-х) и типично летний, расслабленный и курортный номер "Сочи" в традициях столь любимого Агутиным фламенко. Ну а завершает диск положенное на музыку стихотворение Осипа Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла", в котором трагизм поэзии передан точно, аскетично, без украшательств в аранжировках - боль, отчаяние и гулкое эхо между строк.

Но есть уже и совсем удивительный, мало ожидаемый от этого артиста ностальгический вальс в традициях советской эстрады 60-70-х - "Школьной истории вальс". Мало кто решается выпускать столь разные по музыке альбомы: считается, что публика ждет от артистов только хитов в особенно удающихся им стилях. Шаг в сторону - повод для разочарования. И только Агутину хит-парады прощают любые музыкальные эксперименты. Почему? Он все песни делает искреннее, не желая понравиться, и оттого, что ему это по-настоящему интересно.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына