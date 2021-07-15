Леонид Агутин выпустил новый альбом

Музыканты редко записывают диски в пору коронавируса. Разве что синглы или EP с двумя-тремя песнями. Берегут силы, идеи и песни до лучшей поры... Но Леонид Агутин решил поступить иначе.

В новом альбоме "Включите свет" - 15 премьер. Агутин надеялся сыграть эти песни на концерте в честь дня рождения, который 16 июля. Но выступление пришлось перенести из-за ковидных ограничений на 26 августа. Дату релиза артист менять не стал. И правильно: в новом альбоме много позитива, светлых настроений и энергии, которыми стоило поделиться с поклонниками в наши не самые оптимистичные пока времена.

- Когда ты пишешь песни и каждую из них представляешь синглом, претендующим на какое-то отдельное событие, то очень сложно соревноваться со своими же известными, выдержанными временем, ностальгическими хитами. - Рассказал Агутин незадолго до премьеры. - А когда их штук 50, то ты всегда будешь в плену: "это не первая пластинка, уже не то". Эти предубеждения будут идти впереди тебя, что бы ты ни делал. Но невозможно противостоять тяге творчества. А если еще то, что ты выдумываешь, искренне нравится кому-то, кроме тебя, так и просто нечестно молчать.

Многие по-прежнему ждут от него повторения куража, романтики и самоиронии дебютного альбома, где были "Босоногий мальчик", "Хоп-хей, лала-лей", "Парень чернокожий"... Конечно, дух привольного латино, яркость задорных мелодий, грув и раскованный качающий ритм навсегда останутся в числе главных примет творчества Леонида Агутина. Но сегодня он уже другой. И приучил ничему не удивляться - спел и с кичливым бойз-бэндом "Отпетые мошенники", и с замечательным актером Федором Добронравовым. Приучил и к своему умению жить ярко, искренне, делая только то, что сам хочет. И в творчестве, и в повседневной жизни. Накануне 22 июня и 80-летия начала Великой Отечественной войны Агутин поехал, например, в Брестскую крепость и спел около ее стен, аккомпанируя себе на акустической гитаре...

Но "Включите свет" все-таки его самый разноплановый и неожиданный альбом. В нем есть и компанейский хит "По тебе скучают бары", и новые погружения в стихийные ритмы латино в "Инопланетянах", и очередная трогательная баллада "Заставь сердце биться", спетая дуэтом с Анжеликой Варум. А еще - лихой, "пацанский", немного хулиганский и глумливый спич-перепляс с "Отпетыми мошенниками" - "В 90-х" (и в духе 90-х) и типично летний, расслабленный и курортный номер "Сочи" в традициях столь любимого Агутиным фламенко. Ну а завершает диск положенное на музыку стихотворение Осипа Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла", в котором трагизм поэзии передан точно, аскетично, без украшательств в аранжировках - боль, отчаяние и гулкое эхо между строк.

Но есть уже и совсем удивительный, мало ожидаемый от этого артиста ностальгический вальс в традициях советской эстрады 60-70-х - "Школьной истории вальс". Мало кто решается выпускать столь разные по музыке альбомы: считается, что публика ждет от артистов только хитов в особенно удающихся им стилях. Шаг в сторону - повод для разочарования. И только Агутину хит-парады прощают любые музыкальные эксперименты. Почему? Он все песни делает искреннее, не желая понравиться, и оттого, что ему это по-настоящему интересно.