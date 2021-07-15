Лукашенко открыл XXX фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Одним из символов становления независимой Беларуси назвал Александр Лукашенко "Славянский базар в Витебске" на церемонии открытия XXX международного фестиваля искусств, которое состоялось поздно вечером 15 июля, сообщает БЕЛТА.

Этот многоголосый музыкальный форум, подчеркнул белорусский лидер, удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов. Он стал первым масштабным культурным событием после развала некогда единой страны. "Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована "Славянскому базару". Три десятилетия назад мы начали путь "через искусство к миру и взаимопониманию", и нам удалось объединить единомышленников более чем из 70 стран", - заявил президент. И в то время как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей, отметил оратор.

Ведь приезжающие в Витебск артисты, художники из разных стран и континентов, по его словам, всегда говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества. И поэтому нити "Славянского базара" продолжают связывать людей в мире, который, с сожалением признал глава государства, "уже давно не был так разделен, как сейчас - и не только пандемией и гибридными войнами".

Вот почему со сцены "Славянского базара" белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены. Объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль, констатировал Лукашенко, не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран.

Появились, по его оценке, и новые методы борьбы на разделение народов. Но, отметил президент, несмотря на все обстоятельства, со сцены Летнего амфитеатра в Витебске звучат три братских восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. А также язык международного общения. "Пожалуйста, разговаривайте на любом языке, мы никому не закрываем рот. Но основа - это наше, славянское, мужественных славян - три прекрасных языка", - напомнил оратор, обратив внимание на тот факт, что участие украинских артистов в "Славянском базаре" и украинки среди ведущих фестиваля - свидетельство того, что из этих попыток ничего не выйдет. "Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали, и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам", - подчеркнул оратор.

А ежегодные специальные награды и премии, по его словам, - это лишь малая часть признания того вклада, который на деле вносят творческие люди в укрепление связей между братскими народами. Золотыми буквами, констатировал Лукашенко, вписаны в историю фестиваля имена драматурга Алексея Дударева, народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, народных артистов России и Беларуси Алексея Петренко, Владимира Гостюхина, дирижера Михаила Финберга, народного художника Советского Союза Михаила Савицкого, композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова и, конечно же, первого директора фестиваля Родиона Басса.

Обращаясь к участникам фестиваля, жителям и гостям Витебска, он выразил слова благодарности всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, "мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем, "Славянский базар!" - заявил Александр Лукашенко.