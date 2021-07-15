Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета Беларуси

Изменения в пакет законодательных актов, касающихся защиты суверенитета и конституционного строя, внесены на основании закона, который подписал 15 июля президент Беларуси.

В соответствии с этим документом, уточняет пресс-служба главы государства, вносятся, в частности, поправки в закон "О чрезвычайном положении". Впредь для его введения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Кроме того, в законе, подписанном Александром Лукашенко, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, вооруженный мятеж, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями.

Уточняется новым законом и перечень возможных временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения, включая приостановление выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установление особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Согласно нового закона, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций. Кроме того, привлечение армии для решения задач в составе государственной системы реагирования закрепляется в законе "О Вооруженных Силах Республики Беларусь". В нем с учетом полученного практического опыта указываются задачи по борьбе с терроризмом, охране общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Наряду с этим в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" имплементируются нормы декрета Президента №2 от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя".

Комментируя новый законодательный акт, подписанный президентом, в Министерстве внутренних дел пояснили, что его принятие обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности госорганов и иных организаций в условиях чрезвычайного и военного положения.

Эксперты ведомства акцентировали внимание и на том, что законом вводится дополнительный государственный орган, координирующий действия сил и средств, при введении чрезвычайного положения в особых обстоятельствах, - Совет безопасности, а также устанавливается его компетенция.

Определяется новым законом место и роль государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, функционирование которой направлено на выявление и устранение предпосылок для введения чрезвычайного положения. А с учетом современных угроз национальной безопасности закон "О военном положении" дополняется основаниями, условиями и порядком введения военного положения.

Что касается изменений, которые внесены в закон "О Вооруженных Силах", то они, в том числе, уточняют цели, полномочия, социально-правовые гарантии военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима ЧП.

Таким образом, полагают эксперты, новый закон направлен, прежде всего, "на создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение эффективности государственной системы управления". А предусмотренные законодательством нормы "соответствуют закрепленным в Конституции целям создания демократического правового государства и способствуют укреплению правопорядка", - резюмировали в Министерстве внутренних дел Беларуси.