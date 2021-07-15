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Такую Windows вы еще не видели. Microsoft выпустила Windows 365

Текст:   Антон Благовещенский
15.07.2021,  
09:33
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft официально представила Windows 365 - облачную операционную систему, использовать которую можно на любом устройстве, где есть браузер. Устанавливать систему на устройство не нужно.

Все функции Windows транслируются в режиме реального времени на экран компьютера, смартфона или планшета в зависимости от действий пользователя. Для работы нужен браузер или специальное приложение Windows Remote Desktop.

Напомним, что в списке продуктов Microsoft уже есть облачный Office 365, доступный в браузере. Аналогичный пакет офисных приложений, которыми можно пользоваться через интернет, не устанавливая на компьютер, предлагает Google. Преимуществом такого подхода является хранение данных в облаке, а также возможность начинать работу на одном устройстве и продолжать на другом.

Вышло важное обновление для Windows

Работать в облаке можно с Windows 10 (она станет доступна 2 августа) или Windows 11 (в конце 2021 года). Требования к "железу" и стоимость подписки пока не озвучены.

Microsoft
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