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15.07.2021 14:33
Рубрика: Власть

МИД раскритиковал США за попытку организовать на Кубе "цветную революцию"

Текст: Александр Саможнев
Вашингтон обвиняет правительство Кубы в сложившейся кризисной ситуации. Якобы сама Гавана отказывается принимать американскую помощь, не желает участвовать в международных механизмах распределения вакцин и проводит в целом антинародную политику. При этом американцами, как всегда, замалчиваются их собственные подрывные действия и конъюнктурные устремления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, США пытаются инспирировать на Кубе "цветную революцию" по одному и тому же сценарию, который многократно апробировался в разных ситуациях. В отношении страны вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения.

Фото: AP Photo/Ismael Francisco
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Особый цинизм Вашингтона состоит в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики. При этом финансово-экономическая блокада республики возведена в ранг национального законодательства.

Действия Вашингтона по отношению к Кубе являются очередной политической постановкой, примером укоренившейся у американцев практики "двойных стандартов". От США и их последователей требуется одно - не вмешиваться в дела суверенного государства, говорится в заявлении МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Отношения между США и Кубой

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