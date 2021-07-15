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15.07.2021 13:12
Рубрика: Власть

Минцифры: Более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату

Текст: Владимир Кузьмин

Более восьми миллионов родителей уже оформили заявления на получение выплат на школьников, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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В рамках этой меры поддержки семей Минцифры совместно с Минтрудом опробовали механизм проактивных уведомлений. "Пользователи портала госуслуг, которым выплата положена, получили в личный кабинет ссылку на уже готовое предзаполненное заявление", - рассказал он на заседании правительства. Дальше достаточно было проверить корректность данных и в один клик отправить заявление в Пенсионный фонд.

"На сегодня более восьми миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявления на получение выплат на более чем 11 миллионов детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена", - отметил Шадаев. Для граждан, кто не пользовался сервисами портала госуслуг и не получил уведомление, форма для самостоятельно подачи открыта и они могут ей воспользоваться.

- Нужно, чтобы сервис действовал без сбоев. Это важный шаг внедрения механизмов проактивного уведомления людей и формирования системы в том числе социального казначейства, - указал премьер-министр Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Правительство Минцифры Декретные и пособия на ребенка

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