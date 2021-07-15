Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах

В министерстве отметили, что находятся в постоянном контакте с торговыми сетям, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей.

"По информации крупнейших торговых сетей, на сегодня дефицит соли отсутствует, проблем с поставками нет. Ценовая ситуация стабильная: по данным Росстата, в первой половине июля цена составила 14 рублей за килограмм, +0,9% к началу 2021 года", - говорится в сообщении.

В Минпромторге отметили, что российские вагоностроители могут обеспечить поставки вагонов в необходимом объеме при условии своевременного размещения заказов.

Ранее производители соли предупредили о риске повышения цен на соль из-за нехватки полувагонов для перевозки продукции до потребителя.