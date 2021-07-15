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15.07.2021 19:08
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире

Текст: Владимир Емельяненко

Права верующих, в частности христиан, необходимо защищать "единым фронтом" в тех странах, где они нарушаются. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион. Заявление священнослужитель сделал, выступая на Международном саммите по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, о чем сообщает РИА Новости.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Особое внимание митрополит Иларион обратил на сокращение христианского населения в странах Ближнего Востока, - в Сирии, Ливии, Иордании и Иране. Там христианские и мусульманские общины веками жили в мире, а теперь есть факты их преследования. По мнению митрополита, "ситуация является крайне тяжелой для христиан, поскольку именно они стали первыми жертвами организованных извне политических катаклизмов". Как полагает митрополит Иларион, сегодня "центр гонений на христиан сдвигается и сместился в некоторые страны Африки, в частности Нигерию и Эфиопию, где приверженцев христианства убивают, а церкви разрушают".

Он также затронул и ситуацию на Украине, где есть самая многочисленная по числу прихожан каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), а также недавно образована новая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она захватывает храмы УПЦ и нарушает права верующих УПЦ. "В некоторых населенных пунктах церковные общины вынуждены молиться под открытым небом, порой по колено в снегу, в то время как по праву принадлежащие им храмы остаются под замком", сказал митрополит Иларион.

Священнослужитель выразил пожелание о том, чтобы религиозные и правозащитные организации мира смогли бы "сформировать единый фронт для предоставления защиты и оказания помощи гонимым христианам Ближнего Востока, Северной Африки и Украины".

Общество Религия

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