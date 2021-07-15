Двадцать лет назад, 16 июля 2001 года был подписан Российско-Китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В этом ключевом для наших стран документе закрепляется договоренность всесторонне развивать отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Говорится о неприменении в своих взаимоотношениях силы и неиспользовании друг против друга экономических или иных способов давления. Так же, что очень важно, отмечается отсутствие взаимных территориальных претензий. Теперь, по прошествии двадцати лет, договор будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды и прекратит свое действие только в случае, если одна из сторон заранее уведомит о своем намерении отказаться от этих договоренностей.

19 мая 2021 года, принимая участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае, президент России Владимир Путин, говоря о 20-летии Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, отметил: "За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень".

При этом сам запуск сразу четырех новых энергоблоков явился крупнейшим высокотехнологичным российско-китайским проектом в сфере атомной энергетики.

Говоря о многоплановости развития сотрудничества между нашими странами, уместно будет перечислить знаковые проекты, способные показать достигнутый на сегодняшний день уровень взаимодействия.

Примером масштабного сотрудничества в нефтегазовой отрасли служат газовый проект "Сила Сибири" и энергетический проект "Ямал СПГ". Безусловно, Китай, стремясь избежать зависимости в сфере импорта газа, заинтересован в разработке собственных месторождений, поэтому перед российской стороной стоит задача по скорейшему возвращению инвестиций и использованию проектов как для решения экономических задач, так и для дальнейшего укрепления двухсторонних отношений. К крупным инвестиционным инфраструктурным проектам можно отнести строительство и ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через пограничную реку Амур Благовещенск - Хэйхэ и сооружение трансграничного российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян.

Презентация инвестиционных возможностей на встрече организованной Управлением коммерции района Учан (город Ухань). Фото: Из архива Александра Федина

17 ноября 2020 года в режиме видеоконференции состоялось 7-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Согласно протоколу заседания, Комиссия определила 70 значимых проектов российско-китайского инвестиционного сотрудничества с общей стоимостью инвестиций, превышающей 100 миллиардов долларов. В документе приведены данные о том, что общая сумма накопленных прямых китайских инвестиций в Россию на начало 2020 года равняется 12,8 млрд долл. США. Увеличилась доля расчетов в национальных валютах, так доля расчетов в рублях и китайских юанях с 1,4 процента и 0,7 процента в 2014 году к началу 2020 года выросла до 6,8 процента и 9,4 процента соответственно. Комиссия стремится выполнить задачу, поставленную руководителями России и Китая, по достижению к 2024 году стоимости оборота товаров и услуг между государствами в 200 миллиардов долларов.

По информации "Российского Экспортного Центра" несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2020 году составил 16,3 миллиарда долларов, что является рекордом и превышает результат предыдущего года на 13 процентов.

Россия значительно увеличила экспорт продовольствия в Китай. Так, экспорт говядины вырос в 4,5 раза, а поставки рапса, мяса птицы, подсолнечного масла и сладостей выросли вдвое. В 2020 году Россия экспортировала в Китай более 80 тысяч тонн сладостей. Это на 21 процент больше, чем было в предыдущем году.

Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный фонд естественных наук Китая создали "Специальную программу сотрудничества по борьбе с COVID-19".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет работу по размещению производства вакцины "Спутник V" на территории Китая, а китайская фармацевтическая компания CanSinoBiologics совместно с российской компанией "НПО Петровакс Фарм" подали заявку на регистрацию своей вакцины в России.

Развивается российско-китайское космическое сотрудничество. В сентябре 2019 года между Государственной корпорацией "Роскосмос" и Китайским национальным космическим агентством были подписаны: Соглашение о сотрудничестве в рамках координации китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7" и российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (ОА), а также Соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Подписаны соглашения и меморандумы в сфере сотрудничества в области информационной безопасности, идут консультации в сфере сотрудничества в финансовой сфере, в течение последних десятилетий развивались гуманитарные обмены в области образования, культуры, искусства, спорта и туризма.

Встреча с руководством Пилотной зоны свободной торговли в провинции Хэнань в Чжэнчжоу. Фото: Из архива Александра Федина

В то же время существует такое мнение, что российско-китайские отношения напоминают многоэтажное здание, где на нижних этажах не так тепло, как на верхних. Или, другими словами, достигнутый между нашими странами высокий уровень межгосударственных отношений служит опорой для реализации крупных проектов, тогда как те, кто занимается средними и малыми проектами, остаются без прикрытия и должны рассчитывать только на свои силы.

Может быть, так и было некоторое время назад, но теперь в сфере торгово-экономического сотрудничества экспортеры, представляющие малый и средний бизнес, могут воспользоваться специальными программами поддержки со стороны целого ряда фондов и прежде всего "Российского экспортного центра".

Работа по поддержке представителей малого и среднего бизнеса, стремящихся выйти на зарубежные рынки, ведется не только в центре страны, но и в регионах России, где создаются Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые тесно сотрудничают с РЭЦ. В этих центрах предприниматели могут получить не только финансовую помощь, но и бизнес-консультации по выходу на международные рынки, и в частности рынок КНР. На сегодняшний день Центры поддержки экспорта созданы уже в 79 регионах РФ, а к концу 2021 года такие центры планируется открыть во всех регионах страны.

Исторический период, в котором мы находимся в настоящий момент, привносит в нашу жизнь немалую сложность. Ведь пандемия коронавируса стала не только новым вызовом, требующим активного противодействия распространению болезни со стороны правительств большинства стран мира, но и привнесла серьезные ограничения во все сферы взаимодействия людей, буквально разрушив привычный уклад жизни.

При этом невозможно не замечать повышения градуса политизации и сопутствующего этому осложнения международной обстановки. Желание западных стран демонстрировать односторонние подходы и проводить политику реверсного протекционизма и сдерживания других стран вряд ли можно считать просто временным изменением курса. Скорее это долговременный политический тренд, направленный на установление правил однополярного мира, в которые никак не вписывается стремление России и Китая развивать идеи полицентризма, поддерживать между различными странами отношения, построенные на принципах равноправия, справедливости и соблюдения норм международного права.

Поэтому, с учетом геополитической повестки, частью которой теперь также можно считать и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, особое место в межгосударственных отношениях России и Китая занимает координация национальных стратегий развития и обеспечение безопасности.

Говоря об оценке объемов торгово-экономического сотрудничества, нужно принять во внимание, что процессы развития отношений между странами обусловлены своей внутренней логикой, поэтому нет необходимости прямого сравнения объема российско-китайского товарооборота в денежном выражении и аналогичных показателей, достигнутых между Китаем и другими странами. Да, Россия не занимает лидирующих позиций по объему товарооборота с Китаем, но и нет необходимости в форсированном наращивании количественных показателей сотрудничества между нашими странами. Превосходящий экономический потенциал Китая с его большими возможностями способен привести к асимметрии отношений, поэтому в наших интересах обеспечить взвешенное, поступательное развитие торгово-экономических связей. Ориентироваться, прежде всего, надо на качество, паритетность и сбалансированность отношений. Делать акцент на развитие высоких технологий и наукоемких проектов, стремиться к увеличению доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Уделять приоритетное внимание подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием китайского языка по широкому спектру направлений. Поднимать качество современной страноведческой экспертизы. Создавать аналитические центры. Развивать инфраструктуру.

Автор в составе делегации Республики Татарстан на встрече с руководством города Ханчжоу. Фото: Из архива Александра Федина

Даже на уровне малого и среднего бизнеса качество страноведческой экспертизы играет определяющую роль. Китай для российского малого и среднего бизнеса, помимо сложного, но перспективного рынка сбыта, продолжает быть привлекательным поставщиком материалов, сырья и комплектующих. Остается мировой фабрикой, представленной в ряде областей высокотехнологичным, но при этом доступным производством.

Характерной чертой отношений между нашими странами является преобладающее дружелюбие, проявляемое не только на уровне межгосударственного сотрудничества, но и на уровне межличностного общения простых людей. Однако это не отменяет того, что в деловой сфере сотрудничество с Китаем требует в высшей степени рационального подхода, здорового прагматизма и четкого понимания своих интересов.

При всей видимой привлекательности перспектив сотрудничества с Китаем российский предприниматель должен отдавать себе отчет в том, что такое взаимодействие без должного уровня проработки проекта может повлечь за собой немалые риски, обернуться разочарованием и экономическими потерями.

Объективная сложность сотрудничества с Китаем связана не только с цивилизационными различиями, которые являются постоянным и неизменным фактором, но еще и с тем, что последние десятилетия страна находилась в состоянии развития, что, в частности, неизбежно проявлялось в изменении условий ведения предпринимательской деятельности, обусловленной развивающейся нормативно-правовой базой и иными формами государственного регулирования. Хорошим свидетельством этому является то, что в Китае только 1 января 2021 года вступил в силу первый Гражданский кодекс КНР. До того - с момента образования КНР в 1949 году - нормативно-правовая база, находясь в состоянии живого развития, не облекалась в форму кодекса, что позволяло обеспечить высокую скорость и гибкость внесения изменений в существующее законодательство, а также реализовать принцип принятия законов по мере возникновения объективной необходимости и созревания соответствующих условий.

В последнее время растущая цифровизация китайского общества и экономики КНР становится средой, дающей новые возможности регулирования предпринимательской деятельности с помощью big data и других технологий по реализации государственной политики в сфере цифровой безопасности. Все это необходимо учитывать, чтобы избежать ошибок.

Сложно себе представить, чтобы в рамках такой многоаспектной темы, как международное сотрудничество, могла бы быть дана какая-либо короткая и универсальная рекомендация. Однако, в случае развития сотрудничества с Китаем, одна рекомендация все же есть. Хочется пожелать, чтобы, невзирая на очевидность и простоту совета, российские предприниматели в качестве универсального принципа по взаимодействию с Китаем сделали своим кредо всего два слова: "сначала узнай". Перед принятием любого решения сначала следует получить и изучить реальную информацию, искать возможность подтверждения информации фактами, стараться все перепроверить на практике.

Досье

Александр Федин, основатель Центра развития коммуникаций и технологий (ЦРКТ), специализирующегося на услугах для бизнеса с Китаем

В 1999 году окончил Институт стран Востока (на базе Института востоковедения Российской академии наук). В 1997-1998 годах - стажировка в Нанкинском педагогическом университете (КНР).

Работал в департаменте управления продажами крупнейшей китайской компании в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies, преподавал китайский язык в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова.