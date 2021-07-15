Молодежь России и Китая работает вместе ради будущего

Укрепление сотрудничества с Китайской Народной Республикой в области молодежной политики входит в число приоритетных направлений Федерального агентства по делам молодежи и молодежных общественных организаций.

Работу по этому направлению Росмолодежь проводит, основываясь на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, в тесном взаимодействии с крупнейшими российскими неправительственными организациями, деловыми сообществами и СМИ. Основным партнером с китайской стороны выступает Всекитайская федерация молодежи.

За последние 20 лет сотрудничество молодежи России и Китая значимо возросло. Важным событием за этот период стало проведение на межгосударственном уровне Российско-Китайских годов дружественных молодежных обменов (2014-2015 годы). За эти годы на территориях России и Китая состоялось более 800 мероприятий, в них приняло участие более 62 тысяч молодых людей из обеих стран.

Основной целью годов стало расширение контактов между молодежью, получение знаний о культуре, традициях и обычаях соседней страны. Мероприятия охватили самые разные сферы: политику, экономику, культуру, спорт, туризм, науку и образование, информационные технологии.

В тот период была запущена программа взаимных обменов молодыми лидерами в составе 100 человек. Она осуществлялась на ежегодной основе с 2014-го до 2019 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса российско-китайские молодежные обмены состоялись в онлайн-формате.

Одним из крупнейших мероприятий Годов молодежных обменов стала Международная молодежная акция "Поезд дружбы", проходившая с 29 ноября по 17 декабря 2015 года. В ней участвовали 32 студента российских и китайских вузов и члены оргкомитета мероприятия. Во время движения поезда была реализована культурная, образовательная и деловая программы. "Поезд дружбы" следовал по маршруту: Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - Порт Байкал - Улан-Удэ - Улан-Батор - Пекин. Прибыв в китайскую столицу, участники акции направились в провинции КНР, где общались с молодежью, участвовали в разных акциях. После этих поездок студенты прибыли в Пекин, где прошли торжественные мероприятия, посвященные итогам молодежных обменов между Россией и Китаем.

VI Молодежный саммит БРИКС. Ульяновск, Россия, 2020 год. Фото: Предоставлено пресс-службой Росмолодежи

За 2016-2019 годы было проведено более 100 крупных молодежных мероприятий, среди них - Российско-Китайский форум молодых журналистов, Российско-Китайский конгресс молодых предпринимателей, взаимные визиты 100 молодых лидеров. Ежегодно в рамках Российско-Китайского ЭКСПО проводятся "круглые столы", переговоры и выставки с участием молодых предпринимателей двух стран.

Важным проектом двустороннего сотрудничества, который показал свою высокую эффективность и привлек внимание бизнес-сообществ России и Китая, является Международная акселерационная программа Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор (РКМБИ). Главная его цель - вывод российских проектов на китайский рынок и привлечение китайских инвестиций в российскую экономику. Программа была запущена в 2016 году, за пять лет ее участники смогли запустить российско-китайские бизнес-проекты на общую сумму более 350 миллионов долларов США.

В 2020 году РКМБИ работал в гибридном формате в рамках программы Годов Российско-Китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы). Росмолодежь и Всекитайская федерация молодежи активно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС. В рамках этих международных объединений Россия и Китай выступают активными участниками крупных международных молодежных программ и проектов. Россия стала инициатором проведения Молодежных саммитов БРИКС, первый из которых состоялся в рамках председательства РФ в БРИКС в 2015 году. Россия выступает организатором Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" - крупнейшего молодежного фестиваля на пространстве двух международных объединений.

Китайская Народная Республика ежегодно проводит Молодежный лагерь стран ШОС в городе Циндао, на полях которого обсуждаются вопросы международного молодежного гуманитарного сотрудничества.

Отдельным направлением сотрудничества наших стран в 2020 году стала борьба с распространением COVID-19. Так, резиденты Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора активно участвовали в организации доставки гуманитарной помощи из России в Китай, а затем - из Китая в Россию. В феврале 2020 года в бизнес-парке "Гринвуд" (Москва) состоялась торжественная церемония передачи гуманитарной помощи, включающей 5 миллионов медицинских масок, в адрес Всекитайской федерации молодежи. Сбор масок был осуществлен резидентами РКМБИ из Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Доставка груза на территорию Китая была оплачена бизнес-парком "Гринвуд" и Союзом китайских предпринимателей в России. А в мае 2021 года резиденты РКМБИ из провинции Шэньси передали 100 тысяч медицинских масок в Удмуртскую Республику.

Кроме того, в мае 2020 года Росмолодежь совместно с Всекитайской федерацией молодежи провели Международный конкурс творческих работ "Помни моменты, когда мы боремся с COVID-19", посвященный вкладу молодежи в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. По итогам заявочной кампании от российской молодежи поступило более тысячи творческих работ. Росмолодежь определила 13 победителей, которые в 2022 году будут приглашены в Китайскую Народную Республику для участия в международной программе для победителей конкурса.

Ежегодно Федеральное агентство по делам молодежи и Всекитайская федерация молодежи совместно работают в подкомиссии по сотрудничеству в области молодежной политики Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Участники заседаний подкомиссии обсуждают процесс развития российско-китайского сотрудничества в сфере молодежной политики, определяют наиболее перспективные направления совместной работы на следующий год. По итогам заседаний создаются новые программы и проекты, которые отражают высокий уровень доверия и взаимодействия молодежных ведомств и организаций двух стран.

Досье

Татьяна Селиверстова, заместитель начальника управления молодежных проектов и программ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Исполнительный директор Российско-Китайского клуба молодых предпринимателей (2014-2019 гг.), сооснователь Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, член Молодежного совета ШОС, организатор международных мероприятий в России и за рубежом: Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, Форум науки и инноваций стран БРИКС и ЕАЭС, Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС, Семинар молодых лидеров стран БРИКС, Форум молодых предпринимателей стран ШОС и др.