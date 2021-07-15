Моргенштерн и Скриптонит: Spotify подсчитал, кого чаще слушают в России

Музыкальный стриминг-сервис Spotify назвал самых востребованных в нашей стране исполнителей. Ради этого были подсчитаны все количества скачиваний пользователями музыки на этом сервисе с 15 июля 2020 года - даты, когда он начал работать и в России.

В пятерке самых популярных только рэперы. Первое место предсказуемо занял Моргенштерн (который стал самым востребованным и по итогам 2020 года). Дальше идут Скриптонит, kizaru, ЛСП и Pharaoh.

Да и во второй пятерке места с 6 по 9 тоже у рэперов: Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot. И только на десятой позиции обосновался белорусский музыкант Макс Корж, играющий под гитару резкую подростковую музыку на стыке рока и шансона.

И никого из попсы, R&B, электроники, фолка или рок-музыки! Такие вот тенденции у современной песенной культуры.

Опубликовали на сервисе и топ-10 самых популярных песен. Его возглавили все те же артисты: Slava Marlow - "Снова я напиваюсь", kizaru - "Дежавю", Моргенштерн - "Cristal & Моёт".