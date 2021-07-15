Новости

В Екатеринбурге в лесу нашли тело пропавшего три дня назад бизнесмена 09:16
Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка 09:12
Греческий политик призвал Киев отказаться от "опасной авантюры" по Крыму 09:09
Макгрегор выписан из больницы после перелома ноги 09:02
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем 09:00
Выигравший 512 млн рублей сахалинец рассказал, на что потратит деньги 08:43
Россияне назвали самые частые причины ухода с работы 08:39
Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения 08:20
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса 08:19
Управдомы поборются за знак качества 08:08
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год 07:41
У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 09:12
Рубрика: Происшествия

Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники усовершенствовали схему со звонками от якобы сотрудников службы безопасности банка, сообщают "Известия" со ссылкой на компанию по кибербезопасности DLBI.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники нашли новый способ обманывать пенсионеров

Теперь злоумышленники при звонке предлагают связаться с "личным страховым агентом", контакты которого якобы указаны в договоре. Поскольку у жертвы зачастую нет документа под рукой, преступники называют имя и номер "страховщика", после чего клиент самостоятельно перезванивает ему.

После этого "агент" убеждает человека, что деньги с его счета пытаются похитить, и подтверждает "безопасность" счета, на который надо перевести средства.

"Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно", - объяснил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Информацию о новой схеме мошенничества подтвердили в Банке России.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества