Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка

Мошенники усовершенствовали схему со звонками от якобы сотрудников службы безопасности банка, сообщают "Известия" со ссылкой на компанию по кибербезопасности DLBI.

Теперь злоумышленники при звонке предлагают связаться с "личным страховым агентом", контакты которого якобы указаны в договоре. Поскольку у жертвы зачастую нет документа под рукой, преступники называют имя и номер "страховщика", после чего клиент самостоятельно перезванивает ему.

После этого "агент" убеждает человека, что деньги с его счета пытаются похитить, и подтверждает "безопасность" счета, на который надо перевести средства.

"Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно", - объяснил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Информацию о новой схеме мошенничества подтвердили в Банке России.