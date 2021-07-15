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15.07.2021 22:05
Рубрика: Общество

Мы чуть ли не поголовно стали причастны к решению проблем здравоохранения

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Пандемия коронавируса не только вторглась к нам, но и повлияла на все сферы жизни. Более всего - на службу здоровья. В одночасье мы чуть ли не поголовно стали причастны к ее проблемам. И более чем когда-либо знатоками решения этих проблем.

Заметили? Встречаясь или начиная разговор по мобильнику, редко интересуемся: как дела? Интересуемся: "Прививку сделал?" Или авторитетно сообщаем: "У соседки после вакцины ноги распухли". (Не имеет значения, что соседка пожилой гипертоник с весом за сто килограммов.)

Или в жару заявляем: "От этих кондиционеров у меня все бронхи погибли". Или набирающие актуальность вопросы вакцинации детей. Тут уже не только родители, тут, похоже, все подряд стали вирусологами, и все буквально все знают и в изобилии раздают советы и рекомендации...

Не обращать внимания на всеобщую вирусологию? Но она не так безобидна, как кажется. Что же делать? Я не вирусолог и не даю советов. А вы?

Академик Лейла Намазова-Баранова: Все о вакцинировании детей против COVID-19
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