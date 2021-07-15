На Москву обрушились ливни с грозой

В Москву пришли долгожданные дожди. Гроза и сильный ливень наблюдаются в центре столицы, в западных, северо-западных, северных и юго-западных районах города.

А в северных и северо-западных муниципалитетах Подмосковья дожди начались с сильного ветра и града.

Ливень настолько сильный, что рестораторы в спешке сворачивают летние веранды. Впрочем, сильного облегчения ливни москвичам не принесут - по прогнозам синоптиков температура в течение дня не опустится ниже 32 градусов.