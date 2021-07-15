На "Славянском базаре в Витебске" открылась выставка "Золотая хохлома"

На ХХХ "Славянском базаре в Витебске" открылась выставка "Золотая хохлома - душа России". Она работает с 15 по 19 июля в знаменитом Художественном музее Витебска рядом с Летним амфитеатром.

Привезло эту уникальную выставку Союзное государство. Уверена: никого из зрителей она не оставит равнодушным. 450 экспонатов разместились в зале на первом этаже музея и представляют собой старинный народный промысел появившийся в семнадцатом веке. Это декоративная роспись посуды из дерева, выполненная красными, зелеными и золотистыми красками по черному фону.

Роспись выглядит ярко, несмотря на темный фон. Для создания рисунка используются красный, желтый, оранжевый, немного зеленый и голубой цвета. Также в росписи обязательно присутствует золотой цвет. Традиционные орнаменты Хохломы - красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются птицы, рыбы и звери.

- Столицей этого золотого чуда был и остается старинный заволжский город Семенов, - рассказывает заведующий Художественного музея Алексей Богатенок. - Когда нам показывают хохломскую коллекцию, мы рты раскрываем.

Уникальный способ окраски деревянной посуды "под золото" в лесном Заволжье и само рождение промысла приписывают старообрядцам, которые скрывались в глухомани лесов.

Искусство современной Хохломы унаследовало от заволжских мастеров "классические формы" токарной работы, пластику резных форм ковшей, ложек, а от иконописцев - мастерство "тонкой кисти" и секрет изготовления "золотой" посуды без применения золота.

Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли ее для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, где был торг. Отсюда и пошло название "хохломская роспись", или просто "хохлома". Англичане, немцы, французы охотно скупали заволжскую утварь. Через прикаспийские степи хохломская посуда доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию.

На выставке в Витебске представлены резные ковши и ложки, поставцы и чашки, матрешки и шкатулки под стеклом - их нельзя трогать руками. Однажды я побывала на Семеновской фабрике "Хохломская роспись". И заблудилась на целый день - настолько меня увлк процесс производства хохломских изделий. Это долгая и кропотливая работа. Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком, закаливают в печи до образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая "золотая хохлома". В художественном цехе работают только женщины. Из их рук выходят шедевры, которые поражают небывалой щедростью.