На Украине при взрыве гранаты пострадали шесть человек

Неизвестное взрывное устройство сработало в украинском городе Каменец-Подольский, передает РИА Новости. Пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок.

"Произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты, - уточнили в полиции. - Вследствие взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков".

Сообщается, что злоумышленник задержан. Предположительно, мужчина был пьян.