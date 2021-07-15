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Netflix запустит собственные видеоигры

Текст:   Виктория Чернышева
15.07.2021,  
16:35
Фото: netflix.com Фото: netflix.com
Фото: netflix.com

В Netflix появилось собственное игровое подразделение, которое возглавил Майк Верду. Он - бывший руководитель компании EA Mobile, создавшей мобильные видеоигры FIFA и Star wars, а также экс-глава VR-направления Facebook. Об этом сообщил Bloomberg.

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В ближайшее время Верду сформирует свою команду. Как полагает издание, это важный шаг к созданию видеоигр на стриминговом сервисе.

Озвучено, что дополнительной платы за них с пользователей брать не будут - они войдут в уже имеющуюся подписку Netflix. Однако пока неясно, какие именно игры представит сервис.

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Фото: istock
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