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15.07.2021 14:36
Рубрика: Культура

Останки великана обнаружены в гробнице эпохи Троецарствия

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Южной Корее археологи при обследовании 1500-летних гробниц царства Силла обнаружили останки человека, который намного превосходил в росте своих современников.

Фото: iStock
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Об открытии со ссылкой на данные Корейского фонда культурного наследия сообщает SBS News. Скелет человека, которого исследователи называют настоящим великаном своего времени, был найден в гробнице периода царства Сила на территории города Кенджу. По оценкам археологов, усыпальница была построена около 1500 лет назад.

Она оказалась одной из четырех древних гробниц, найденных при раскопках в руинах древнего города Тап-донга. Заинтересовавший ученых скелет принадлежал мужчине, рост которого составлял 180 см. Сообщается, что это самый высокий человек эпохи Троецарствия, когда-либо найденный археологами на корейском полуострове.

"Средний рост мужчин, найденных в гробницах периода Троецарствия (так называют раннефеодальные государства Когуре, Пэкче и Силла, существовавшие в период с I века до н. э. по VII век н. э.), составляет около 165 см, - так прокомментировали находку в Корейском фонде культурного наследия. - Интересным фактом является то, что тело как будто было уложено в гроб. Лицо этого человека не было обращено к небу".

Остатки гроба найти не удалось. Возможно, он был деревянным и просто истлел за прошедшие полторы тысячи лет. Ученые также обратили внимание на то, что тело было уложено в неудобной и необычной позе. Анализ останков показал, что позвоночник великана был деформирован. Вероятно, у него имелась грыжа позвоночного диска.

Фото: Art Images via Getty Images
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В связи с этим группа исследователей высказала предположение, что смещение позвоночного диска могло стать следствием больших физических нагрузок, которые испытывал великан при жизни.

В гробницах было обнаружено большое количество погребальных принадлежностей, в основном глиняная посуда. Но были найдены и металлические предметы, в том числе, предположительно, лезвия мотыги и других сельскохозяйственных орудий труда. Кстати, никакого оружия в захоронении обнаружено не было.

Ученые планируют использовать череп великана для реконструкции его внешнего облика. Кроме того, будет предпринята попытка извлечь из костей ДНК. Это позволит изучить геном великана и определить место его рождения. Также ученые хотят сравнить его гены с генами современных людей.

К слову, руины города Тап-донг лежат у подножия горы Додансан, примыкающей к Намчхону в Кенджу. Всего здесь было раскопано около 180 гробницы периода царства Силла. Предполагается, что большинство из них принадлежали дворянам из среднего и низшего сословия.

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