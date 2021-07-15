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15.07.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Палата адвокатов напомнила о запрете защитникам работать по найму

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов выступила с официальным заявлением, в котором напомнила о запрете защитникам работать по найму. Это одна из важнейших гарантий независимости адвокатов. Кроме того, никакие общественные объединения не имеют права вмешиваться в работу адвокатского сообщества. В том числе: прописывать условия, на которых адвокаты могут работать с клиентами. И тем более посторонние организации не уполномочены решать вопросы, связанные с привлечением адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальное обращение с подобными заявлениями направлено в государственные органы. Поводом стало отраслевое соглашение, подписанное двумя общественными организациями, и, по сути, регулирующее правила работы адвокатов. Например, предусматривается, что привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности можно только с согласия одной из общественных организаций. Между тем, по сути это является вмешательством в работу адвокатских палат. Так как именно они уполномочены наказывать защитников за дисциплинарные проступки.

Фото: iStock
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Одним из громких дел, напомним, стало лишение адвокатского статуса Эльмина Пашаева и Александра Добровинского, участвовавших (с разных сторон) в процессе по делу Михаила Ефремова и, по мнению коллег, нарушивших профессиональные этические стандарты. Но ни Минюст, ни прокуратура, ни какие-то иные организации, и тем более - общественные, были не вправе указать адвокатскому сообществу, какое вынести решение в отношении данных защитников.

"Независимость адвоката как профессионала во многом достигается благодаря тому, что он не может вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельности. Данный принцип предполагает независимость адвоката не только от государства, но и от своего доверителя", - подчеркнули в Федеральной палате адвокатов.

Трудовой кодекс в числе обязанностей работника устанавливает, в частности, обязанности добросовестно исполнять возложенные на работника трудовым договором трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка, а также выполнять установленные нормы труда. Иными словами, сотрудник должен делать то, что прикажут.

В свою очередь, адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката, правила адвокатской профессии и стандарты адвокатской деятельности, что никак не связано с трудовой дисциплиной и правилами внутреннего трудового распорядка. Конечно, позиция адвоката не должна противоречить позиции подзащитного. Однако доверитель не является начальником адвоката и не может отдавать приказы, устанавливать график работы и прочее.

"Аналогичным образом принцип независимости адвоката не коррелирует с правами работодателя в отношении работника, - говорится в заявлении ФПА. - Так, работодатель вправе привлекать работников к дисциплинарной ответственности, поощрять их за добросовестный эффективный труд, принимать локальные нормативные акты. Однако привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности в соответствии с принципом независимости является предметом исключительной компетенции органов адвокатских палат. Возможность привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности иными лицами, кроме органов адвокатских палат, не соотносится с принципом независимости".

Поэтому работодатели не вправе брать адвокатов в штат. Если адвокат стал наемным сотрудником, он уже не адвокат. И никто не вправе прописывать правила, по которым должны работать защитники.

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