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15.07.2021 14:00
Рубрика: Общество

Переработчиков отходов внесут в реестр для получения денег от экосбора

Текст: Алексей Дуэль

Утилизаторов отходов, занимающихся переработкой бытового мусора, начали объединять в реестр. Об этом сообщила пресс-служба ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

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Для включения в реестр компании и индивидуальные предприниматели должны подтвердить, что у них есть необходимые мощности, производственные площадки. Именно между ними будут распределены средства экосбора, собранные с производителей и импортеров товаров.

Сейчас ставки экосбора отличаются для разных видов продукции, для большинства позиций находятся в диапазоне от 15% до 25%. Начиная с 2022 года, будет введен 100% норматив утилизации на упаковку, а на товары будет расти на 10% в год.

В 2022 году объем собранного экосбора может составить от 100 до 140 миллиардов рублей, сказал ранее глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Сейчас в рамках экосбора удается собрать только 3,7 миллиарда рублей. За счет этих средств будет оплачена работа по утилизации отходов от использования товаров.

"Деньги получат только те компании-утилизаторы, чьи данные внесены в реестр, а заявленные мощности предприятия подтверждены, - заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев. - То же касается отчетов, актов об утилизации. Они будут признаваться, только если их выдали утилизаторы, включенные в реестр".

Для тех производителей, которые решат самостоятельно заниматься утилизацией своей продукции, тоже будет создан реестр. Требования те же - наличие инфраструктуры для обработки отходов. Кроме того, надо будет подтвердить источник, из которого к ним будут поступать отходы.

Общество Экология

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