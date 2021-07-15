Перевозки на линии Китай - Европа через Россию становятся популярнее

В Вильгельмсхафен в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония впервые прибыл прямой контейнерный поезд из Китая. За 18 дней состав из 100 контейнеров с грузом текстиля и бытовой техники преодолел расстояние примерно в 10 тысяч километров от Хэфэя, столицы провинции Аньхой в восточном Китае, до Северного моря через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. Состав торжественно встречала руководство Нижней Саксонии во главе с премьером федеральной земли Стефаном Вайлем.

В последние месяцы наблюдается рост грузовых железнодорожных перевозок в направлении Европы из Китая. Так, в первом полугодии 2021 года из Китая было отправлено 7377 поездов, перевозивших 707 тысяч контейнеров, что примерно на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего же, по оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, сегодня общий контейнерный поток между КНР и Европой - примерно 12 миллионов 20-футовых контейнеров в год, а в ближайшие 15 лет он может вырасти в полтора раза.

За время пандемии, когда резко сократилось число авиаперевозок, многие отправители переориентировались на железнодорожный транспорт. Таким образом, железнодорожные маршруты из Китая на запад становятся более востребованными. Вряд ли они отвлекут на себя подавляющую долю морских грузоперевозок, но совершенно точно смогут занять весьма значительную нишу. Как отмечал еще осенью 2020 года генсек Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов, "за много лет нам удалось раскачать рынок контейнерных перевозок.

В первом полугодии 2021 года из Китая было отправлено 7377 поездов, перевозивших 707 тысяч контейнеров

И естественно, основным драйвером на данном направлении является Китай. Мы смогли привлечь китайских производителей на железную дорогу". В этих условиях возрастает конкуренция между различными сухопутными путями доставки. Пока что около 80 процентов железнодорожных поставок Китай - Европа идет через Казахстан, и только потом через Россию (этим маршрутом шел и поезд в Нижнюю Саксонию). Разумеется, российские транспортники заинтересованы в том, чтобы больше составов перемещалось по Транссибу. Поэтому РЖД дает скидки на возврат порожних контейнеров, а также используется множество других способов привлечь клиента. В их числе - снижение тарифов, попытки увеличить пропускную способность погранпереходов. Особенное внимание уделяется так называемым мультмодальным перевозкам, комбинирующим морскую и сухопутную транспортировку контейнеров на основе одного договора.