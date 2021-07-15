Почему замена электросчетчиков идет так медленно

Уже год жители страны не платят за замену электросчетчиков - их устанавливают за свой счет ресурсоснабжающие организации. Однако пока замена идет очень точечно и не дает экономии. Так, "умными" счетчиками электроэнергии оснащены только 18% квартир.

В пресс-службе минэнерго "РГ" сообщили, что количество счетчиков, которые будут заменены (установлены) компаниями с начала запуска реформы до конца текущего года составит более 4 млн. шт.

Изначально только за половину 2020 года планировалось поставить 2-2,5 млн новых счетчиков. А с 2022 года все новые приборы учета должны быть интеллектуальными - с подключением к интернету и функцией мониторинга состояния электросети. В минэнерго отметили, что каких-либо нормативных ограничений для запуска нового этапа реформы по установке с 1 января 2022 года интеллектуальных счетчиков в настоящее время нет. Как ранее сообщал крупнейший оператор энергосетей страны "Россети", в 2020 году было установлено более 1 млн "умных" приборов учета. Сейчас ими пользуются 18% потребителей (около 4 млн приборов). В планах до 2030 года - установить 18,1 млн таких счетчиков.

Немного спутала карты пандемия. В 2020 году темпы оснащения многоквартирных домов новыми счетчиками были ниже, чем могли бы, из-за ограничений, вызванных пандемией, задержек с приня тием нормативных правовых актов, устанавливающих требования к минимальному функционалу счетчиков, и нехватки источников финансирования, сообщили в ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Региональными органами были не в полном объеёме учтены заявки гарантирующих поставщиков по замене приборов учета.

В этом году оснащение идет более интенсивно. "Мосэнергосбыт", в частности, в этом году уже заменил более 300 тысяч счетчиков, а в целом за год планирует заменить более 1 млн приборов. "Работы идут в графике", - сообщили в компании. "Поставщики электроэнергии стремятся полностью и в срок выполнить планы по замене приборов с учетом рассрочки, применяющейся в отношении приборного парка счетчиков, по которому потребители сами не выполнили обязанность по замене до вступления закона в силу закона. За несоблюдение сроков предусмотрены штрафы, и компании заинтересованы в том, чтобы не допускать нарушений", - сообщили в ассоциации.

Закон за год так и не заработал в полную силу, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Региональные органы тарифного регулирования не согласовывают инвестпрограммы, поэтому замена счетчиков происходит точечно. Для достижения же экономических эффектов требуются региональные комплексные программы - до тех пор, пока дом полностью не перешел на интеллектуальный учет, бремя расходов на общедомовые нужды сверх норматива продолжает нести управляющая организация. При нынешних темпах переоборудование одного дома может растянуться на 15 лет.

Экономический эффект появляется, когда новыми счетчиками оснащены все квартиры дома

В отдельных муниципалитетах энергетики уже начали замену ранее установленных счетчиков на интеллектуальные, говорит член экспертного совета Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. С 2022 года замена на интеллектуальные приборы учета будет проводиться поэтапно согласно инвестпрограммам, это очень удобно, но и гораздо дороже, отмечает эксперт. "Скорее всего такие программы будут скромными с учетом спада в экономике и снижения платежной дисциплины всех категорий потребителей", - считает он.