Почти 16 тыс. человек прошли в Вооруженных силах плановую ревакцинацию

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 94 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 140 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 120,7 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 675 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 468 человек изолированы на дому.

Сообщается, что шесть инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у семи пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 99 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 262 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,2 тысячи человек, 351 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 25,7 тысячи пациентов, из которых свыше 8,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 15 984 человек", - сообщили в Минобороны РФ.