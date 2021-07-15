Подведены итоги детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций"

Новости

В Азове 51-летний мужчина с ножом напал на трех женщин, одна погибла 16:20
В ГД оценили готовность Европарламента не признавать российские выборы 16:17
Названы самые высокооплачиваемые специальности в строительстве 16:16
Смольный разрешил спор, кто выбирает музыку в такси 16:13
В России стартовал конкурс по поддержке исследований искусственного интеллекта 16:10
Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 42 16:04
На разработки уральских студентов-медиков выделили 2,5 млн рублей 16:01
ВОЗ заявила о риске появления еще более опасных штаммов COVID-19 15:52
Курганская полиция проверит сообщения о спаивании детей казаками 15:51
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня 15:49
Уфимку будут судить за ложные показания в деле об убийстве педофила 15:39
В Тобольске предъявлено обвинение депутату, сбившему сотрудника ГИБДД 15:37
Умер французский актер, режиссер и художник Кристиан Болтански 15:37
В Саратовской области нашли мать, выбросившую ребенка в пакете 15:30
Лавров: Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне 15:27
"Пыльный дьявол": синоптик объяснил появление "торнадо" в Мытищах 15:24
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников 15:20
В ходе лесной амнистии исправлены ошибки почти о 6 тысячах участков 15:12
Появилось видео смерча в подмосковных Мытищах 14:57
В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве годовалого ребенка 14:52
Эксперты Роскачества нашли в кефире кишечную палочку и плесень 14:49
В курганском санатории завели дело из-за массового отравления детей 14:48
В МИД дали оценку заявлению талибов о трехмесячном перемирии 14:47
В Саратове грузовик упал с моста на газовую трубу 14:43
Аналитики улучшили оценку России в рейтинге по рискам банкротств 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 15:40
Рубрика: Культура

Подведены итоги детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций"

Текст: Елена Новоселова
125 коллективов стали победителями Всероссийского детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций", в котором приняли участие в том числе ребята из Беларуси. Очная часть проходила на базе Образовательного центра - кадетской школы "Корабелы Прионежья" имени Героя России Юрия Воробьева.

Гости заняли призовые места в таких номинациях, как художественный текстиль, роспись, фольклорный коллектив. Финальный этап творческих соревнований состоялся в очно-дистанционном формате. В прямом эфире зрители и жюри увидели тканые изделия, роспись по стеклу, дереву, а также танцы и песенные номера, отражающие народное искусство регионов.

Обязательным элементов таких фестивалей всегда бывают мастер-классы, которые очень привлекают внимание публики. В этот раз можно было поучиться росписи по ткани, вышивке, кузнечному делу.

У педагогов также была возможность принять участие во всероссийской научно-практической конференции, где обсудили потенциал дополнительного образования для сохранения и развития народного художественного творчества.

Справка "РГ"

Задача фестиваля "Наследники традиций" - выявить одаренных детей в сфере народной культуры и искусства. Он проходит при поддержке Минпросвещения России, а организатором выступает Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. С 2020 года фестиваль "Наследники традиций" расширил этнокультурные границы и вышел на международный уровень: в мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные участники из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранные граждане.

Россия и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Так, во Всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности", который ежегодно проводится под эгидой Минпросвещения России, активно принимают участие школьники не только из России, но и из Республики Беларусь. В отборочном туре федерального этапа приняли участие 1510 человек - победителей региональных этапов фестиваля из 66 регионов Российской Федерации и ребят, представляющих Республику Беларусь.

Пушкинский конкурс Культура Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
РФС определится с новым главным тренером сборной страны до 23 июля
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына