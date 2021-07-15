Подведены итоги детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций"

125 коллективов стали победителями Всероссийского детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций", в котором приняли участие в том числе ребята из Беларуси. Очная часть проходила на базе Образовательного центра - кадетской школы "Корабелы Прионежья" имени Героя России Юрия Воробьева.

Гости заняли призовые места в таких номинациях, как художественный текстиль, роспись, фольклорный коллектив. Финальный этап творческих соревнований состоялся в очно-дистанционном формате. В прямом эфире зрители и жюри увидели тканые изделия, роспись по стеклу, дереву, а также танцы и песенные номера, отражающие народное искусство регионов.

Обязательным элементов таких фестивалей всегда бывают мастер-классы, которые очень привлекают внимание публики. В этот раз можно было поучиться росписи по ткани, вышивке, кузнечному делу.

У педагогов также была возможность принять участие во всероссийской научно-практической конференции, где обсудили потенциал дополнительного образования для сохранения и развития народного художественного творчества.

Справка "РГ"

Задача фестиваля "Наследники традиций" - выявить одаренных детей в сфере народной культуры и искусства. Он проходит при поддержке Минпросвещения России, а организатором выступает Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. С 2020 года фестиваль "Наследники традиций" расширил этнокультурные границы и вышел на международный уровень: в мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные участники из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранные граждане.

Россия и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Так, во Всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности", который ежегодно проводится под эгидой Минпросвещения России, активно принимают участие школьники не только из России, но и из Республики Беларусь. В отборочном туре федерального этапа приняли участие 1510 человек - победителей региональных этапов фестиваля из 66 регионов Российской Федерации и ребят, представляющих Республику Беларусь.