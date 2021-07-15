Появилось видео смерча в подмосковных Мытищах

В подмосковные Мытищи грозовой фронт принес смерч. Жители города и очевидцы делятся в соцсетях видео этого природного явления, удивляясь тому, что дождь в Мытищах так и не пошел.

На видеозаписи видно, что пылевой столб крутится рядом с домами. Его высота составляет несколько десятков метров.

Очевидцы говорят, что столб продержался в воздухе всего пару минут, а потом исчез.

Кстати, это не первый случай, когда в Подмосковье приходит смерч. В прошлом году - и тоже после затяжной жары - подобное явление наблюдали жители Лыткарина.