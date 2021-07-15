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15.07.2021,  
15:55
Текст:  Алексей Брусилов

Польша начнет получать танки Abrams в 2022 году

Войско Польское уже в следующем году начнет получать M1A2 SEPv3 Abrams. Об этом заявили заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, находясь в расположении 1-й бронетанковой бригады 18-й механизированной дивизии.
Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org
Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org

Таким образом официально подтвердились появившиеся недавно слухи о приобретении 250 единиц техники американского производства.

Качиньский подчеркнул, что речь идет о суперсовременных танках, которые придадут новое качество сухопутным войскам, ими можно будет оснастить, как минимум, четыре танковых батальона.

Глава военного ведомства отметил, что M1A2 SEPv3 "станут противовесом самым современным российским танкам Т-14 "Армата".

Однако с данным утверждением можно поспорить. Несмотря на постоянную модернизацию, Abrams все же остаются техникой предыдущего поколения и некоторые их изъяны, как, например, слишком большой вес (по разным оценкам, около 70000 кг) невозможно исправить.

Фото: cell105 / wikipedia.org
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К тому же американцы вряд ли согласятся на экспорт образцов, оснащенных новейшими секретными версиями многослойной бронезащиты, не говоря уже об оперенных бронебойных подкалиберных снарядах с сердечниками из сплава с обедненным ураном.

А без этих двух важных компонентов поставленные танки уже не обладают характеристиками, соизмеримыми с имеющимися у танков американской армии, поэтому ни о каком сравнении с "Арматой" речи быть не может.

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