Польские власти испытывают Евросоюз на прочность

Европейский суд в Люксембурге вынес решение, что Польша нарушила обязательства, которые взяла на себя в 2004 году, вступая в Евросоюз. Эксперты полагают, что за этим последуют меры финансового характера. Возможен ли в этом случае "полекзит"?

Война судов - европейского и польского - вступила в решающую фазу. Польский закон о судебной системе от 20 декабря 2019 года, принятый правящей партией "Право и справедливость", поменял законодательство страны таким образом, что все госорганы и суды стали подконтрольны власти. Суд Европейского союза, который может препятствовать вступлению в силу законов или поправок, нарушающих принцип независимости судебных органов государств-членов, вынес вердикт, что эти изменения противоречат праву ЕС. 14 июля суд обязал Польшу немедленно остановить применение правовых нововведений. Однако Конституционный суд Польши в тот же день решил, что это требование противоречит польской конституции.

Дальше - больше. На начало августа назначено рассмотрение вопроса, может ли европейское законодательство в принципе быть важнее, чем основной закон страны. В Польше, разумеется, полагают, что нет. Причем премьер Матеуш Моравецкий уверяет, что примеры судебных решений, в которых национальные законы ставились выше, чем европейские, можно наблюдать и в других странах ЕС. "Конституционный совет во Франции в апреле сформулировал однозначную позицию, что в случае столкновения правил французская конституция преобладает над правом ЕС", - сообщил он.

Исполнять решение Европейского суда в Польше не собираются

По словам польского премьера, в Германии совсем недавно было принято решение конституционного суда, который также подтвердил верховенство конституции страны, такие же вердикты выносились в Румынии и Испании. Эксперты полагают, что Еврокомиссия направит в Люксембург требование оштрафовать поляков за неисполнение решения суда. Польский эксперт по европейскому праву рассказал "РГ", что такие санкции - это обычный механизм, который задействуется судом Европейского союза в подобных ситуациях. "Например, такой прецедент имел место в Португалии. Оппозиционная пресса там публиковала счетчик, какая сумма штрафа набежала и что за эти деньги можно было бы сделать для страны". По словам собеседника "РГ", у Еврокомиссии есть инструменты, чтобы взыскать необходимые суммы. Например, из средств, которыми ЕС компенсирует Польше затраты в рамках общеевропейских проектов.