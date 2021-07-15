Попали под ограничения: ФАС согласовала сделку между "Магнитом" и "Дикси"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении магазинов "Диски" и "Мегамарт".

При этом ведомство выдвинуло максимально строгие ограничения, которые призваны не допустить монополизации рынка: в некоторых муниципалитетах объединение сетей будет невозможно в принципе, а "Магнит" обязался установить нулевую наценку на отдельные виды социально-значимых товаров.

Так, слияние торговых сетей будет возможно только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах магазины "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит" (речь идет о 142 торговых точках).

Более того, в 22 муниципалитетах доля объединенной сети должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

Также "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех договоров, действующих на момент заключения сделки. Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на рынок.

АО "Тандер" взяло на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально-значимых товаров (молоко, хлеб, мясо кур). Кроме того, программа лояльности "Магнит" для пенсионеров будет распространена на магазины "Диски" и "Мегамарт", участвующие в сделке.

"Выданное предписание обязательно к исполнению и направлено на недопущение возникновения доминирующего положения объединенной торговой сети. Исполнение требований антимонопольного предписания обеспечит сохранение конкурентных и стабильных условий на рынке. Одним из условий согласования сделки стала готовность компании взять на себя обязательства по продаже в магазинах сети таких отдельных видов социально значимых товаров как молоко, хлеб и мясо кур в течение года без торговых наценок в принципе", - подчеркнул руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Сигнал для участников рынка

Эксперты называют столь жесткое предписание антимонопольщиков прецедентом для рынка.

"Очевидно, что современное состояние ретейла достигло того уровня, когда дальнейшее расширение торговых сетей может создавать не только экономические, но и социальные риски, в том числе рост цен на продукты. С этой точки зрения предписание ФАС - действенный инструмент, который позволит усилить конкуренцию на этом рынке и предотвратить негативные последствия от слияния", - уверен доцент кафедры конкурентного права Московского государственного университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), член Ассоциации антимонопольных экспертов, кандидат исторических наук Дмитрий Серегин.

По его словам, дополнительные обязательства торговой сети по нулевым наценкам на социально значимые товары - это не просто прямая выгода покупателей, но и сигнал участникам рынка. "Бизнес бизнесом, но есть еще и социальная ответственность. Насколько я помню, подобные ценовые обязательства ретейлеры взяли на себя впервые в рамках согласования M&A сделки", - добавил эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков также поддержал позицию ФАС.

"Руспродсоюз всегда придерживался позиции, что инструмента регулирования рынка лучше здоровой конкуренции пока не придумано. Растущая рыночная сила сетей создает огромные риски для поставщиков и дальнейшее ухудшение экономики производителей, особенно в условиях обязательности заказа, от которого можно отказаться, только подтвердив форс-мажор", - пояснил он.

По мнению представителя Руспродсоюза, порог, установленный 14 статьей Закона о торговле, должен гарантировать конкуренцию в розничном сегменте. При этом отсутствие строгой планки для присутствия сетей в регионе дает им лазейку, что создает необходимость повышенного контроля и анализа антимонопольной службой сделок слияния и поглощения, особенно проводимых крупнейшими сетями.

"Помимо запрета ФАС на объединение многих магазинов в разных регионах страны, предписанием также закрепляется обязанность сохранить действующие договоры поставки, что минимизирует риски для бизнеса производителей и позволит покупателю видеть привычный ассортимент на витрине магазинов", - отметил Востриков.

Генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров отметил, что требования ФАС были ожидаемы. "Сделка по покупке "Магнитом" сети "Дикси" - рекордная по размеру для российского рынка продовольственного ретейла, поэтому ожидаемо, что ФАС выдвинет требования не только в части долей рынка, но и наложит ограничения в области ценообразования и исполнения обязательств перед действующими поставщиками", - отмечает эксперт.

"Исключение из сделки 142 магазинов не снижает ее стратегической значимости для "Магнита". Сильной стороной "Дикси" является категорийный менеджмент, поэтому предписание ФАС в части сохранения отношений с поставщиками может быть даже выгодно "Магниту", поскольку даст дополнительные источники синергии. Требования ФАС в части снижения наценок на ряд товаров в социально значимых категориях идет в русле тех усилий, которые ретейлеры уже предпринимают в последнее время в части обеспечения доступности товаров первой необходимости", - добавил Бурмистров.

В пресс-службе "Магнита" позитивно оценили решение ФАС удовлетворить ходатайство по сделке. В компании заверили, что готовы исполнять предписание ведомства.

"Магазины в муниципалитетах с долей более 25% не войдут в периметр сделки. Требование единоразово снизить долю в 22 муниципалитетах до 35% также будет исполнено", - отметили в компании.

Что касается цены сделки, в "Магните" заявили, что она будет "определенным образом скорректирована".

"Магнит" всегда исходит из того, социально значимые товары должны быть доступны всем покупателям без исключения. Поэтому мы поддерживаем минимальные, а зачастую и нулевые наценки на отдельные товары в этих категориях. Мы готовы исполнить предписание ФАС в части ценообразования и дать дополнительные гарантии нашим покупателям в части доступности цен на полке", - добавили в компании.

Ситуация на рынке ретейла

О намерении "Магнита" купить торговую сеть "Дикси" стало известно в мае. Тогда АО "Тандер" объявило, что сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

Тогда в АО "Тандер" заявили, что цена сделки составит 92,4 млрд рублей. При этом магазины "Дикси" продолжат работать под привычным брендом.

По оценкам экспертов, сделка не изменит расклад на рынке. Х5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") остается на первом месте по доле рынка (12,8%), "Магнит" - на втором (10,9%). Сейчас "Магнит" управляет более 21,5 тыс магазинов (две трети из них работают в формате "у дома").

Группа компаний "Дикси" была основана в 1992 году. В нее входят дискаунтеры "Дикси", "Квартал", "Дешево", супермаркеты "Виктория", "Мегамарт", "КЭШ" и франчайзи "Первым делом". Совокупная выручка в 2020 году - 298,8 млрд руб. (19% от показателя "Магнита").

Сделка между "Магнитом" и "Дикси" - крупнейшая на рынке продуктового ретейла за последние годы, но не единственная. Практически одновременно с ними компания "Лента" сообщила о намерении поглотить сеть Billa за 215 млн евро. ФАС уже согласовала сделку, отметив, что доля ретейлеров после объединения не превысит порог, разрешенный Законом о торговле.

Комментируя информацию о двух подряд слияниях, в Минпромторге отмечали, что оснований для тревоги по поводу роста цен на товары нет: десять крупнейших ретейлеров консолидируют лишь 25% розничного рынка. Для сравнения: в Германии - 71%, в Великобритании - 60%, в США - 46%.

"Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Продуктовым ретейлом стремление компаний к объединениям не ограничивается. В конце мая "Яндекс" объявил о намерении купить онлайн-магазин одежды KupiVIP. Тогда IT-гигант заявил о намерении ускорить выход "Яндекс.Маркета" на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

Сделка также требовала согласования в ФАС, однако дело до нее не дошло - уже в июле "Яндекс" объявил о выходе из сделки.