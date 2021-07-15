Дорогие друзья!

В нынешнем году Российская Федерация отмечает 30-летие своего самостоятельного существования, уверенно движется вперед по пути устойчивого социально-экономического развития, является дееспособным суверенным государством, которое может позволить себе проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику.

Все эти 30 лет российско-китайские связи динамично развивались. Президент Российской Федерации В.В. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечали, что наши отношения всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на беспрецедентно высоком уровне.

В июле 2021 года отмечается 100 лет Компартии Китая. Это важная юбилейная дата, с которой хотел бы поздравить китайских друзей. Впечатляющие достижения КНР во всех областях общественной жизни, развитии экономики и культуры, искоренении бедности неразрывно связаны с правящей партией, без которой, как поется в песне, "не было бы нового Китая".

В двусторонних отношениях главная годовщина - 20-летие подписания в Москве 16 июля 2001 года российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стал своего рода фундаментом формирования российско-китайского стратегического тандема, вносящего существенный вклад в поддержание мира и стабильности на планете.

За прошедшие годы Россия и Китай выстроили эффективный всеобъемлющий механизм межправительственного сотрудничества. Плотно взаимодействуют парламенты и политические партии двух стран. Москва и Пекин своевременно и гибко реагируют на изменения в мировой обстановке и глобальные вызовы - от международного терроризма, информационных войн и вмешательства во внутренние дела до пандемии COVID-19.

Российско-китайское сотрудничество продемонстрировало свою стабильность и устойчивость и в условиях пандемии. В Китае говорят, что "настоящее золото не боится закалки огнем" (真金不怕火炼).

Уверен, что отношения между нашими странами будут и далее развиваться по восходящей.

俄罗斯联邦驻中华人民共和国特命全权大使

安德烈·伊万诺维奇·杰尼索夫

向《中国风》杂志读者的致辞

亲爱的朋友们！

俄罗斯联邦驻中华人民共和国特命全权大使 安德烈·伊万诺维奇·杰尼索夫 向《中国风》杂志读者的致辞

今年，时值俄罗斯联邦 独立30周年，我们正满怀信 心地沿着社会经济可持续发 展的道路向前迈进，俄罗斯 联邦是个有能力奉行独立自 主外交政策的主权国家。30 年来，俄中关系一直蓬勃发 展。俄罗斯联邦总统弗拉基 米尔·弗拉基米罗维奇·普 京与中华人民共和国国家主 席习近平多次指出，新时代 两国全面战略协作伙伴关系 达到前所未有的高水平。

2021年7月中国共产党 成立100周年。这是个重要 的纪念日，我要祝贺我的中 国朋友。中国在社会生活、经济文化发展和消除贫困等 各领域取得的骄人成就都与 执政党密不可分，正如歌中 所唱的："没有共产党就没 有新中国！"

俄中双边关系的主要纪 念日是2001年7月16日在莫 斯科签署的《俄中睦邻友 好合作条约》20周年。该 条约已成为构建俄中战略 协作的基础，为维护世界 和平与稳定作出了重大贡 献。

近年来俄中两国建立了 有效的全方位政府间合作机 制。两国议会和政党密切协 作。从国际恐怖主义、信息 战和干涉他国内政到新冠病 毒疫情大流行，莫斯科和北 京及时灵活地应对世界局势 变化和全球挑战。

面对疫情大流行， 俄 中合作展现出稳定和坚韧 性。中国有句话叫"真金 不怕火炼"。我相信，我 们两国关系将继续不断向 前发展。