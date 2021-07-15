Правительство рассмотрит проект о порядке возврата пенсионных накоплений

Правительство предлагает принять законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям, пострадавшим из-за действий недобросовестных страховщиков.

"Сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, но при досрочном переходе - раньше чем через пять лет - он теряет доход от процентов", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Иногда это происходит без ведома человека, в результате неправомерных действии агентов, которые работают на пенсионные фонды.

"Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов", - заявил Мишустин. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование.