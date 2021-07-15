В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 15 июля 2021 г. № 2446, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 21 июня 2021 г. № 1986" дополнить словами ", от 15 июля 2021 г. № 2446";

2) подпункт "б" подпункта 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) направлять в служебную командировку за пределы Псковской области работника при условии наличия у него документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня отъезда в командировку, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню отъезда в командировку, а в случае если у командированного работника нет ни одного из указанных документов - обеспечить прохождение данным работником в течение трех календарных дней со дня его приезда из командировки лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР;";

3) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"6) осуществлять заселение в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий);";

4) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"7) осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан;";

5) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Гражданам, предоставляющим для временного проживания жилые помещения, расположенные на территории Псковской области, осуществлять заселение граждан, прибывших в Псковскую область из другого субъекта Российской Федерации, при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения.";

6) подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"12) обеспечить проведение медицинскими организациями профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации;";

7) в пункте 24.1 слова "пунктами 2, 3, 3.1, 3.2 и 7 настоящего указа" заменить словами "пунктами 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 7.2, 7.3 настоящего указа";

8) в приложении № 3:

а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у каждого участника мероприятия одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.";

б) подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у каждого участника мероприятия одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.".

2. Внести в подпункт "б" подпункта 9 пункта 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" изменение, изложив его в следующей редакции:

"б) в части соблюдения требований, установленных подпунктом 19 пункта 2, пунктом 3.3 Указа № 30-УГ;".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 16 июля 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







