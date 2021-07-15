Путин пообещал приехать на авиасалон МАКС

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем. Речь, в частности, шла о подготовке к авиасалону МАКС.

"Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее, рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года", - заявил Слюсарь. Приглашение приняли все традиционные страны-партнеры и компании-партнеры. "У нас Казахстан будет страна-партнер в этом году", - сообщил докладчик.

Слюсарь анонсировал "несколько сюрпризов, несколько новинок", и пригласил президента посмотреть. "Традиционно я там бываю, приеду, конечно", - кивнул Владимир Путин. "20 июля начинается", - напомнил глава ОАК. "Хорошо", - сказал президент.