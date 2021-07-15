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15.07.2021 10:40
Рубрика: Власть

Путин: Обновленная Конституция стала достойным ответом на сегодняшние вызовы

Президент России Владимир Путин считает, что Конституция РФ является не застывшим сводом канонов, а живым, созвучным времени документом. Об этом говорится в телеграмме главы государства к читателям научно-популярного комментария к Конституции, подготовленного юристами.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Принятый 12 декабря 1993 года документ доказал свою эффективность, а изменения 2020 года стали ответом на современные вызовы, отметил Путин. Конституция должна быть актуальной и служить запросам и потребностям людей, добавил он.

"При подготовке поправок был не только в полной мере учтен мировой опыт и современные тенденции развития конституционного права - состоялась широкая дискуссия, в ходе которой были систематизированы и обобщены ключевые инициативы наших граждан, по сути, главных авторов, творцов изменений Конституции", - отметил президент.

Обновленная Конституция определила историческую преемственность России, моральные устои общества, гарантии прав граждан, баланс между ветвями власти при сохранении сильной президентской республики, продолжил Путин.

"Она позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие. Более того, открылись новые перспективы для роста авторитета государственных институтов, для повышения роли гражданского общества в выработке важнейших государственных решений", - написал президент.

Поэтому важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а знать и понимать их содержание и смысл - закон будет работать только тогда, когда граждане, органы власти и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы, заключил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Поправки в Конституцию РФ Конституция России

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