Путину рассказали о поставках 30 самолетов "Сухой Суперджет" в этом году

Президент встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В этом году авиакомпаниям поставят еще 30 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил Юрий Слюсарь. Они становятся основой парка региональных самолетов, сказал он.

"Сухой Суперджет" в тяжелое пандемийное время, в условиях падения авиаперевозок, интенсивно эксплуатируется, сообщил Слюсарь. Ситуация нормальная благодаря мерам поддержки. "У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать", - подсчитал он.

За последний год удалось на 10 процентов увеличить исправность, средний налет на машину сопоставим с конкурентами. "И авиакомпании довольны, поскольку там, где раньше летали 200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные машины", - добавил докладчик.

"В принципе мы потихоньку приходим к тому, что "Суперджет" становится основой парка региональных самолетов, и на этой машине в основном у нас люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву", - рассказал Слюсарь.