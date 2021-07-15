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15.07.2021 10:26
Рубрика: Общество

Анастасия Ракова: Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались

Текст: Любовь Проценко

Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"С середины апреля москвичи, состоящие на надомном обслуживании, получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний. По состоянию своего здоровья они находятся в группе риска, и поэтому для них очень важно иметь надежную защиту от COVID-19. Жителей, которые изъявили желание сделать прививку, посещают мобильные медицинские бригады", - рассказала она.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Открыто более 300 прививочных точек: 119 центров вакцинации функционируют на базе городских поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", 7 центров госуслуг "Мои Документы", торговые центры и другие популярные общественные места. Среди них - один из крупнейших прививочных павильонов в Европе в Гостином Дворе, где в сутки сделать прививку могут более 7 тысяч человек. Для вакцинации иностранных граждан работает центр в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день.

Кампания по вакцинации горожан, состоящих на надомном обслуживании и не имеющих возможности самостоятельно посетить пункты вакцинации, стартовала в Москве 13 апреля. Для вакцинации на дому сформированы мобильные бригады во всех административных округах столицы. Всего сформировано более 50 мобильных бригад. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше −18 градусов.

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