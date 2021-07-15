Анастасия Ракова: Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались

Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С середины апреля москвичи, состоящие на надомном обслуживании, получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний. По состоянию своего здоровья они находятся в группе риска, и поэтому для них очень важно иметь надежную защиту от COVID-19. Жителей, которые изъявили желание сделать прививку, посещают мобильные медицинские бригады", - рассказала она.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Открыто более 300 прививочных точек: 119 центров вакцинации функционируют на базе городских поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", 7 центров госуслуг "Мои Документы", торговые центры и другие популярные общественные места. Среди них - один из крупнейших прививочных павильонов в Европе в Гостином Дворе, где в сутки сделать прививку могут более 7 тысяч человек. Для вакцинации иностранных граждан работает центр в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день.

Кампания по вакцинации горожан, состоящих на надомном обслуживании и не имеющих возможности самостоятельно посетить пункты вакцинации, стартовала в Москве 13 апреля. Для вакцинации на дому сформированы мобильные бригады во всех административных округах столицы. Всего сформировано более 50 мобильных бригад. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше −18 градусов.