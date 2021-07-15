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15.07.2021 10:34
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарёв: Ледовый дворец для школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы

Текст: Любовь Проценко
Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Разместится дворец на пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и улицей Тарусской. Завершить стройку планируется во втором квартале 2023 года", - рассказал он.

По словам Бочкарева, технологическое задание и концепция объекта разработаны вместе с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе:

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых. Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать массовое катание москвичей".

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас проходит подготовка к началу строительно-монтажных работ. Глава департамента поделился подробностями о новом спорткомплексе: "В новом дворце будут расположены сразу две ледовых арены с размером тренировочного поля 60 на 30 метров. Также в здании будет расположено два больших тренажёрных зала площадью не менее 200 кв. метров, восемь залов для хореографии с четырехметровыми потолками и специальный восстановительно-реабилитационный центр".

Всего в 2021 году силами города и инвесторов в Москве планируется построить 24 объекта спортивной инфраструктуры. "Строительство спортивных объектов - одно из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно им заниматься", - сказал Андрей Бочкарев.

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