ФСБ опубликовало видео задержания в Москве несостоявшегося террориста

Кадры оперативной съемки задержания подозреваемого в подготовке теракта обнародовали в ФСБ. На них видно, как на строительной площадке оперативники догоняют фигуранта и задерживают его. При осмотре бытовки показываются обнаруженные в тайнике компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его применению.

Напомним, что о задержании стало известно вечером 15 июля. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что речь идет о гражданине РФ, планировавшем совершить теракт в людном месте в Москве. Также сообщалось об обнаружении его переписки с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Следственное управление ФСБ России сообщило о возбуждении уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.