Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт в Москве. Задержан гражданин РФ, который планировал совершить подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, в оборудованном подозреваемым тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Судя по кадрам оперативного видео, предполагаемого террориста задержали на одной из строительных площадок Москвы в строительном городке. Здесь же в вагончике, где он проживал, оперативники и обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства и взрывчатых веществ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Личность террориста в интересах следствия не разглашается.