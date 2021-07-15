Главврач скорой помощи Москвы назвал основные симптомы коронавируса

К наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся: повышение температуры, сухой кашель и утомляемость. Об этом в интервью "РГ" рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

"Реже встречаются боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног", - добавил Николай Плавунов.

Новый вид коронавируса, так называемого индийского штамма, имеет свои вирусологические характеристики и отличается от предыдущего уханьского, подчеркнул собеседник "РГ". Москрвские врачи отмечают, что он более агрессивен, течение его более тяжелое.