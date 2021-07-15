Почему москвичи редко копят деньги

Москва неожиданно оказалась в конце рейтинга бережливых городов. Почему же москвичи уступают в бережливости жителям Самары или Волгограда и в чем предпочитают держать накопления?

Рейтинг бережливых городов составили специалисты исследовательского агентства Zoom market - они опросили по 120 человек в 24 городах и пришли к довольно интересным выводам. "В целом у 42% россиян, попавших в выборку, есть денежные сбережения, но регулярно откладывать деньги удается лишь 23% опрошенных, - рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - Хранить свои сбережения жители нашей страны предпочитают на банковских вкладах (90%), из них в иностранной валюте 31%. Наличными копят 7%, в ценных бумагах 2%, в драгоценных металлах и ювелирных изделиях 1%".

При этом 76% ответили, что считают себя бережливыми людьми, однако реальные сбережения есть далеко не у всех. Можно предположить, что людям просто нечего откладывать, но не все так просто. Самые бережливые люди согласно опросу живут в Красноярске, Томске и Самаре. И если первые два сибирских города еще могут похвастать высокими заработками, то у Самары такой возможности нет. А еще меньше, чем москвичи, сберегают жители Казани, хотя там доходы тоже выше, чем в большинстве российских регионов.

Штыров предполагает, что высокие зарплаты нередко могут играть с людьми злую шутку. "Имея стабильную работу и высокий заработок, они чувствуют себя социально защищенными и живут во многом сегодняшним днем, понимая, что в крайнем случае найти аналогичную работу с подобным заработком им не составит труда", - полагает он.

Еще один момент - структура накоплений. В Москве меньше, чем в среднем по стране, отдают предпочтение банковским вкладам, но чаще копят в виде наличных. Каждый четвертый москвич заявил, что держит накопления в бумажных рублях. В среднем по стране таких куда меньше - 7%. Впрочем, в Краснодаре любовь к кэшу еще выше - там ему доверяют больше половины обладателей сбережений, а вот владельцев акций в этом городе социологам найти не удалось.