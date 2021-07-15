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15.07.2021 20:00
Рубрика: Общество

После публикации "РГ" Тамбову вернули киоски "Роспечати"

Текст: Антон Валагин ( "Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Через несколько дней после того, как в "Российской газете" вышла заметка о закрытии киосков по продаже периодики в Тамбове ("Шито-Скрыто", N154 от 12.07.2021), торговые точки возобновили работу. Ну не чудо ли?

- На сегодняшний день открыто семь киосков из 50. В течение месяца запустим и все остальные, - рассказал "РГ" владелец сети Алексей Донцов. Планов совсем ликвидировать торговлю периодикой в городе, по его словам, не было - киоски закрывались, чтобы оснастить их терминалами для безналичной оплаты. Правда, есть в этой простой, на первый взгляд, истории и свои нюансы.

Фото: Алексей Сухоруков
Почему в Тамбове прекратили работать газетные киоски

Четыре месяца назад Донцов сдал сеть газетных павильонов в аренду столичной фирме. Эту схему сейчас используют во многих городах - похожая история произошла, к примеру, в Твери. Торговля периодикой не приносит больших доходов, поэтому местные "Рос...", "Союз..." и прочие "печати" отдаются или продаются крупным холдингам в надежде, что те смогут поддержать региональную торговлю на плаву за счет большего ассортимента и лучшего маркетинга. Однако в Тамбове все пошло не так. Москвичи махнули на новый актив рукой - развивать его они собирались лишь в случае, если Донцов передаст киоски в их полную собственность. Продажи упали, в начале июля киоски закрылись, а их продавцов - сплошь интеллигентных пенсионерок - отправили в отпуск без содержания.

Отсутствие периодики сразу было замечено. Собеседницы "РГ" жаловались на невозможность купить местные газеты со сканвордами, объявлениями и статьями о здоровье, женские журналы и всякие мелочи типа канцтоваров и дешевых игрушек. Респонденты-мужчины больше упирали на то, что теперь им недоступны расположенные в шаговой доступности торговые точки.

- Киоски стоят на удобных местах: рядом с жильем, у остановок, причем есть они там с незапамятных времен, все привыкли и к ним, и к милым бабушкам, которые в них работают. Там можно купить разную мелочовку, за которой не поедешь на другой конец города, а киоскеры всегда вежливые, интеллигентные, посоветуют, что почитать, - говорит тамбовчанин Семен Карпинский.

Когда точки закрылись, горожане переживали не только за собственные нужды, но и за судьбу киоскеров. Спешим всех успокоить: продавцы останутся на своих местах, а условия их труда, возможно, улучшатся. Алексей Донцов расторг договор неэффективной аренды и теперь совместно с областной администрацией разрабатывает план развития сети.

На сегодняшний день открыто семь киосков из 50. В течение месяца запустят и все остальные 

- Оказывается, есть региональная программа по улучшению обеспеченности населения печатной продукцией. Я готовлю расчеты и на следующей неделе буду обсуждать с властями вопрос субсидий на электроэнергию (ею торговые павильоны отапливаются зимой) и горючее - помимо Тамбова наши киоски с периодикой есть в нескольких райцентрах, куда тоже нужно доставлять товар. А бензин дорожает семимильными шагами, - рассказал предприниматель.

В комитете по развитию потребительского рынка администрации Тамбова также заверили, что киоски "Роспечати" возвращаются к привычному для тамбовчан рабочему графику. После завершения работ по установке платежных терминалов уже открылись павильоны на улицах Гастелло, Гоголя, Куйбышева, Магистральной и Советской. До первого августа все киоски будут открыты.

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