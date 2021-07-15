Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада

Жара пока не собирается покидать Москву, поэтому уже 16 июля столбики термометров снова поползут вверх.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, после грозового фронта, обрушившегося на столичный регион, температура воздуха понизилась с +31 до +21…+22. Однако уже в пятницу жара возьмет реванш.

- Пока на высотах царит блокирующий антициклон, и его разрушение идет пока медленно, - рассказал синоптик RT. - У нас вплоть до конца выходных именно такая ситуация будет сохраняться: с утра жарит солнце, а после обеда - дождь и относительная прохлада.

Кардинальный переход к прохладной погоде, подчеркнул Шувалов, случится ориентировочно с 19 июля.