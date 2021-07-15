Собянин: В 2022-2023 годах по Москве-реке начнут регулярно ходить электрические суда

Речные трамвайчики, которые ходили по Москве-реке до 2006 года не для прогулок, а как обычные трамваи, но только по воде, столичные власти намерены вернуть в город в ближайшие два года. Но это будут уже совсем другие суда - экологически чистые. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев макет будущего московского электрического судна, установленный возле "парящего" моста в парке "Зарядье".

"Москвичи помнят об этом интересном водном пассажирском сообщении, - сказал глава города. - Есть много обращений с предложением восстановить его в качестве регулярного городского транспорта". И продолжил: "Мы долго работали над этим проектом. Вряд ли он будет глобальным и закроет многие транспортные проблемы в Москве. И тем не менее это интересный нишевый проект, который, конечно же, должен вобрать в себя новые технологические решения на новом современном уровне. Это будет новый электрический транспорт - электрические речные трамвайчики".

Причем, что особенно интересно - эти трамваи должны ходить не только летом, но и зимой. Предложенный макет отвечает всем новым требованиям. Он представляет собой судно 22 метров в длину, рассчитанное на 42 посадочных места, два из которых для маломобильных граждан. В пассажирском салоне предусмотрены информационные экраны и USB-зарядки, доступ к бесплатному Wi-Fi, а также площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. На удобных креслах со столиками пассажиры смогут во время поездки с комфортом поработать на ноутбуке. Из больших панорамных окон и застекленной крыши им откроется вид на город и реку. Рассмотреть речной трамвай во всех деталях все желающие смогут до конца августа. Поделиться своими мнениями и предложениями можно, отправив письмо на электронную почту: reka@transport.mos.ru. Производители, которых город выберет в ходе конкурса (объявить его планируется, по словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в сентябре), должны будут учесть их. Заммэра добавил, что обязательным условием выбора поставщика станет заключение сервисного контракта, по которому производитель возьмет на себя ремонт и техническое обслуживание судов в течение 15 лет.

Для начала же в 2022-2023 годы будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев. "Ну а в дальнейшем будем проект развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей", - сказал мэр. Первыми регулярными маршрутами станут направления от Киевского вокзала через Москва-Сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Власти обещают сделать их гибкими, чтобы можно было корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов. По расчетам, провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тысяч пассажиров в сутки. Их маршрутов позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек. Но интересны речные трамваи, по мнению Максима Ликсутова, будут в первую очередь жителям 18 прибрежных районов столицы. Их же немало, учитывая, что Москва-река проходит вдоль города на расстоянии 83 километров и на ее берегах с обеих сторон с каждым днем становится все больше плотно застроенных жилых кварталов. "Жители прибрежных районов получат транспорт в пешей доступности, который позволит сократить время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займет 65 минут, а по воде - всего 13,5 минуты, то есть в пять раз быстрее", - прокомментировал Максим Ликсутов перспективы нового вида транспорта. А от Печатников до Коломенской набережной, по его словам, можно будет добраться за три минуты.

Оплатить проезд в речных трамваях можно будет привычными для пассажиров способами: картой "Тройка", единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных на 90 или 365 дней смогут ездить по своему проездному без дополнительной платы - электрические суда с самого начала обещают полностью интегрировать в транспортную систему Москвы.

На причалах первых маршрутов появятся мини-вокзалы с онлайн-расписанием на табло. Словом, все точно так же, как на любом столичном общественном транспорте.