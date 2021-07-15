В Туле дети потушили ландшафтный пожар

Тульская прокуратура внесла представление главе Ясногорского района об усилении муниципального контроля за выполнением требований пожарной безопасности.

9 июля в поле у села Горшково произошел ландшафтный пожар - горела сухая трава на участке, принадлежащем местному жителю. Пожарные приехали на вызов через 10 минут, к тому времени пожар потушили трое мальчишек, примчавшиеся из села на велосипедах.

- Собственник участка не выполнял установленные требования по улучшению и защите земель. В результате его надел зарос кустарником и сорняками, что и стало причиной возгорания, - сообщили в прокуратуре региона.

Хозяин земли привлечен к административной ответственности.