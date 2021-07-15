В ходе лесной амнистии исправлены ошибки почти о 6 тысячах участков

С момента вступления в силу закона о "лесной амнистии" из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) исключены дублирующие сведения о 43,2 тысячи лесных участков, исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) о 5,7 тысячи участков, сообщает пресс-служба Росреестра.

В результате площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшилась на 167,1 млн га.

Чаще всего исправления делали по инициативе самого Росреестра, около 18,4% случаев были инициированы правообладателями или органами власти. Наибольшее активны были заявители в Московской (7 675 заявлений), Ленинградской (1 851 заявление) областях, Карелии (1112), Иркутской (749) и Владимирской областях (675 заявлений).