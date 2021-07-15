В Калужской области произошла массовая драка

В Обнинске Калужской области конфликт между молодыми людьми перерос в массовую драку. Для выяснения обстоятельств случившегося восемь возможных участников конфликта доставлены в полицию, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение о конфликте между двумя группами молодых людей на парковке возле спорткомплекса в Обнинске поступило в полицию накануне вечером. На место сразу же выехали наряды полиции и Росгвардии. Однако к приезду силовиков конфликтующие разбежались. В официальном комментарии полиции также говорится, что в медучреждения города никто не обращался.

Тем не менее, полицейские попытались установить личности участников драки. Восемь человек, которые возможно были участниками инцидента, доставлены в отделение. На троих из них составлены протоколы о мелком хулиганстве. Роли и степень участия остальных в случившемся устанавливается.

В свою очередь прокурор области Константин Жиляков взял на личный контроль проверку по факту драки в Обнинске.