В Москве ожидается град диаметром до 3 сантиметров

Дожди, грозы и град ожидают сегодня москвичей в вечерние часы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

На своей странице в социальной сети Instagram он написал, что град может быть очень крупным - диаметром до 3 сантиментов. Дожди тоже ожидаются обильными - в некоторых районах Москвы в период с 18 до 19 часов может выпасть до 8-13 миллиметров осадков. Грозы будут сопровождаться порывистым ветром, при котором лучше не парковать машины и самим не укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.

При этом в столичном регионе будет все также жарко - днем 32 градуса ожидаются в Москве и от 28 до 33 градусов - в разных районах области.

Напомним, в Москве и области из-за неблагоприятных погодных условий уже несколько дней подряд сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.