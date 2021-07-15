В Москве возбуждено дело о подделке сертификатов о вакцинации

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, Басманная межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материал процессуальной проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации.

Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и в период с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на портале государственных услуг.

Как отметили в надзорном ведомстве, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ - то есть использование заведомо подложного документа, уголовное дело своевременно возбуждено не было.

Поэтому Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. После вмешательства прокурора орган дознания возбудил уголовное дело. Как отметили в прокуратуре Москвы, результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.