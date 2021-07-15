В Москве задержали женщину, продававшую поддельные справки о вакцинации

В Москве задержали женщину, которая торговала поддельными справками о вакцинации. Ее личность оперативники установили после проверочной закупки. Полицейские в интернете заказали справку о медицинском отводе от вакцинации без сдачи анализов и проведения осмотра врачом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подделку принесла женщина-курьер. У нее обнаружили конверты и с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Эти документы тоже оказались поддельными.

Курьер рассказала, что она уже три месяца забирает конверты для доставки у одной и той же женщины. Полицейские установили личность этой дамы и провели обыск в ее квартире. Были обнаружены печати, штампы, образцы оттисков печатей государственных медицинских учреждений Москвы, печати многофункциональных центров и бланки медицинских справок. Хозяйка использовала специальный принтер, на котором изготавливала различные документы и продавала всем желающим через сеть интернет и популярный мессенджер.

"Подозреваемая задержана, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки, изготовления и оборота поддельных документов", - уточнила Волк.